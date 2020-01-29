Дмитрий Маликов в честь 50-летия рассказал о семье и необычных подарках

Накануне своего 50-летия Дмитрий Маликов дал откровенное интервью журналистам. В ходе беседы певец рассказал, как отпразднует крупную дату с семьей, а также о необычных подарках.

По словам знаменитости, он планирует устроить 2 праздника для поклонников и близких друзей. Для первых Дмитрий Маликов даст концерт. «Соберу близких в другой день и в каком-нибудь симпатичном месте», — поделился юбиляр и добавил, что на торжестве будут присутствовать люди, которых он может точно назвать своими друзьями. Согласно подсчетам артиста, гостей будет много – больше сотни человек. «Хочется сказать всем этим ребятам: уважаю и люблю», — отметил 50-летний музыкант.

Также корреспонденты спросили у именинника, какие необычные подарки ему вручали. Как сказал исполнитель, в его жизни всегда присутствуют мелочи, на которые он не хочет тратиться. Композитор заявил, он не любит заказывать подарки. «А вот самый впечатляющий — это большой концертный рояль, на котором я играю», — пояснил представитель эстрады. Об этом музыкальном инструменте он мечтал долгие годы.



Затем разговор зашел о дочери звезды, которая учится на журналиста и собирается посвятить себя общественной деятельности. Стефания Маликова много читает, думает создать свой блог на Youtube и ведет соцсети. По словам знаменитого родителя, сначала наследнице необходимо окончить вуз, а потом думать о личных планах. Музыкант не считает себя строгим отцом и часто балует детей. Младшему сыну композитора недавно исполнилось 2 года, однако он уже многое умеет, в том числе разговаривать, танцевать «Калинку» и считать до 10. Сейчас знаменитость не уверен, заведут ли они с женой Еленой еще одного ребенка, так как это большая ответственность.

Также артист высказал свое мнение о новом министре культуры. Как сказал певец, пока что он ничего не может сказать об Ольге Любимовой, но будет наблюдать за ее «шагами», передает «Телепрограмма».

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