Кравчук в эфире «Россия 1»: Гитлер и Сталин встретились во Львове, они пытались договориться

Личная встреча между вождем СССР Иосифом Сталиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером стала предпосылкой к началу Второй мировой войны. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не секрет. Они пытались договориться», – заявил Кравчук. По его словам, «Гитлеру развязали руки», вместо того чтобы остановить его.

Кравчук высказал мнение, что такая политика в итоге обернулась против Советского Союза.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что начало Второй мировой войне положил «сговор тоталитарных режимов».

Ведущие программы пытались перебить первого президента Украины, смеялись и говорили, что такого в истории не было.

Периодически в СМИ появляются публикации о факте встречи между Сталиным и Гитлером, авторы которых ссылаются на рассекреченные архивные документы ФБР. Глава ведомства Эдгар Гувер якобы доносил помощнику госсекретаря США Адольфу Берли – младшему о встрече, которая состоялась в октябре 1939 года во Львове. В донесении указывалось, что по итогам встречи было подписано некое секретное соглашение, суть которого спецслужбы США не установили.

27 января 2020 года Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе «преступный сговор тоталитарных режимов», что привело к началу Второй мировой войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кремль «категорически не согласен» с такой позицией. Он добавил, что «в этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией… польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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