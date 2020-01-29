Коронавирус — Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля, заявил 28 января журналистам генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщило «Радіо Свобода».

Он отметил, что Украина прекратит «прямое сообщение с Китаем», пока ситуация с китайским коронавирусом не изменится.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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