Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге

В городском округе Люберцы пьяный мужчина устроил стрельбу на железнодорожных путях. Инцидент произошел в поселке Красково.
Информации о пострадавших пока не поступало. Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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Последнее: «Беспокойство» Вашингтона из-за «масштабного наступления» российских и сирийских военных на «мирных жителей» в провинции Идлиб является лицемерием, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на […]
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