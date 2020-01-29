Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге

В городском округе Люберцы пьяный мужчина устроил стрельбу на железнодорожных путях. Инцидент произошел в поселке Красково.

Информации о пострадавших пока не поступало. Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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