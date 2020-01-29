Москвич пожаловался полиции на «больную» коронавирусом девушку

Житель Москвы написал заявление в полицию о том, что в российском офисе китайского оператора связи работает девушка, которая якобы больна коронавирусом, сообщили СМИ.
Как передает РЕН ТВ, мужчина рассказал, что сотрудница компании приехала из Китая около недели назад. При этом у нее наблюдается один из главных симптомов заболевания – высокая температура.
По некоторым данным, заявитель узнал об этом от своего друга и лично с ситуацией незнаком.
Напомним, ранее в среду в генконсульстве РФ в Гуанчжоу сообщили, что Китай уже передал РФ геном нового коронавируса 2019-nCoV, ученые двух стран приступили к разработке вакцины.
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Последнее: «Беспокойство» Вашингтона из-за «масштабного наступления» российских и сирийских военных на «мирных жителей» в провинции Идлиб является лицемерием, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на […]
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