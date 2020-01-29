ЛАГ увидела в «сделке века» нарушение прав палестинцев

Первое ознакомление с предложенной Вашингтоном «сделкой века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли, сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

По словам генсека региональной организации, мирный план США «может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонами», передает РИА «Новости».

«Мы внимательно изучаем американское видение. Мы открыты к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира… Однако первое ознакомление с объявлением (президента США Дональда Трампа) указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей», – сообщил генсек.

Также Абуль Гейт отметил, что «справедливый и устойчивый мир (между палестинцами и израильтянами) не может быть достигнут путем игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий начиная с 1967 года или путем легализации этой оккупации». Он подчеркнул, что «позиция Палестины станет определяющей для формирования коллективной позиции арабских стран по американскому мирному плану».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп презентовал свою «сделку века» для Палестины – план по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Вторая презентация пройдет в Москве – израильский премьер Нетаньяху лично расскажет о плане президенту Владимиру Путину, который имеет влияние на арабов.

При этом президент Палестины Махмуд Аббас уже отверг предложенную США «сделку века». Однако посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины не имеет значения.

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