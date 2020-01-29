«Поездят по стране, расскажут прописные истины» — Политологи оценили перспективы партии Захара Прилепина

Эксперты увидели в объединении очередной спойлер власти

Писатель Захар Прилепин преобразует созданное им национал-патриотическое движение «За правду» в партию. Как стало известно, учредительный съезд партии состоится 1 февраля.

«За правду» в формате общественного движения было создано в октябре прошлого года. Уже тогда Прилепин отмечал, что намерен трансформировать его в партию, однако заявлял, что эта задача «не входит в ближайшие перспективы».

По мнению политконсультанта Ярослава Игнатовского, «определенные перспективы у этого проекта есть, особенно, если досрочных выборов в Госдуму не будет».

«Тогда они сумеют лучше подготовиться, выстроить структуру региональных отделений и найти сильных кандидатов. Дополнительный год — это очень большой срок для эффективного партстроительства», — отметил в разговоре с «Блокнотом» эксперт.

Захар Прилепин может возглавить новую партию

Он подчеркнул, что тот факт, что в состав проекта вошли многие известные личности, известные своей патриотической позицией, и в частности известный политконсультант Олег Матвейчев, говорит о том, что к проекту достаточно серьезное отношение и в администрации президента. «Это объяснимо, с учетом того, что «Правдорубы» будут бороться за право-центристский электорат, в нише, где сегодня есть только один сильный игрок — ЛДПР, которая существует пока есть Жириновский», — сказал Игнатовский. Он полагает, что на сегодняшний день это самый перспективный проект среди всех новых партий.

Как заявила «Блокноту» социальный технолог, ведущий эксперт СЗИУ РАНХиГС Екатерина Колесникова, для успешной реализации внедрения идеологии «ЗП» должен быть придуман некий враг. «Внешнего — в лице дяди Сэма, которым любили нас пугать провластные кандидаты в депутаты Госдумы — мы не боимся. К китайцам и их вирусам относимся с сочувствием. Значит, врагом будут назначать кого-то внутри страны. Может быть, периодически будут воевать с Навальным. Но так-то Алексей в глазах народа вроде тоже за правду — он разоблачает чиновников-коррупционеров, и потому должен быть своим. Но у публичной власти есть ОНФ — свой Навальный, правда совсем неуспешный, хотя и пропиаренный. Да и базовый электорат у Навального не той возрастной категории, бороться за которую намерены в «ЗП» (35-40 лет). Потому эти проекты не будут пересекаться. Навальный еще понадобится и не раз», — пояснила Колесникова.

КПРФ тоже не подходит на роль врага, говорит собеседница издания. «Красные тоже ратуют за суверенное государство и за правду. Имея при этом наработанный за десятки лет электорат. С правительством РФ? С Алексеем Кудриным? С Жириновским? Если уж говорить о противостоянии либералам. Когда врага найти не получается, воевать начинают с гражданским обществом – инакомыслящими», — признала Колесникова.

Она подчеркнула, что «не любит наш народ искусственные охранительные общества». «Россияне любят драму и мучеников! Уверена, что если бы Прилепин вдруг бы стал оппозиционером и подвергался гонениям, то искренних последователей у него было бы много», — добавила эксперт.

Она полагает, что Захар Прилепин, вероятно, хочет новой волны популярности, а власть — свежего спойлера на выборы. «Как можно увидеть на сайте движения — книги он также пишет, причем совмещает их презентацию со встречами сторонников. Очевидно, что с финансами и поддержкой у движения все в порядке. Поездят полгода-год по стране, расскажут прописные истины, заявят, что будут строго спрашивать с чиновников за любовь к Родине и выполнение нацпроектов (потому как Прилепин это также и ОНФ), раздадут автографы, книги, споют хиты «Агаты Кристи» на центральных площадях, да вернутся домой. Поддержка электората будет минимальной», — резюмировала Колесникова.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков называет новую партию Прилепина «спойлерской»

Директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков заявил «Блокноту», что «За правду!» — классическое предвыборное движение. «Можно назвать его спойлерским, так как оно вряд ли будет претендовать на реальную партию, со структурой и идеологией. По сути, это объединение известных людей, звезд, имеющих лево-патриотические взгляды (а может и право, тут тяжело понять). Прилепин, Скляр, Сигал – это, скорее, люди анти-мейнстрима, против либералов, за агрессивную политику в области традиционных ценностей. Прилепин, например, на выборах мэра Москвы работал за Кумина, кандидата от КПРФ и пропагандировал деревянное строительство в Москве, даже архитектурное бюро свое открыл. Сигал – это такой «друг Путина» за рубежом, как Депардье, например, кто за Крым, Донбасс и против либеральной бюрократии в США и ЕС», — заявил Гращенков.

Именно поэтому, считает эксперт, движение будет раскручиваться через ТВ, без упора на регионы, с созданием сеток и «полевых структур», а потом «пылесосить» всяких активистов в субъектах, по острым протестным темам. «С учетом «телека» «За правду!» может набрать 2-4% голосов, откусив их у ЛДПР, «эсеров» и немного у коммунистов. То, что и требуется для подобного проекта, коих будет штук 8-10», — резюмировал Гращенков.

Напомним, с начала января стало известно о создании двух новых партий: один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров решил создать «Партию прямой демократии», основатель Faberlic Алексей Нечаев возглавит пока безымянную партию праволиберального толка. В следующем году в России пройдут выборы в Государственную думу.

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