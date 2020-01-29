Задержаны пятеро российских полицейских по делу Голунова

29 января задержаны пятеро полицейских по делу Ивана Голунова, по подозрению в фальсификации материалов дела.

В среду, 29 января в Москве были задержаны пять сотрудников УВД по ЗАО Москвы. СМИ сообщают, что задержания прошли по так называемому делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Задержанные привезены на допрос в центральный аппарат Следственного комитета России. Уже названы их имена — это бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО полковник Андрей Щиров и бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.

Напомним что спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы летом 2019 года.

У него с собой были обнаружены наркотики, также в его доме при обыске якобы нашли запрещенные препараты. Против Ивана Голунова возбудили уголовное дело, после чего он был взят под стражу. Однако поднялась колоссальная волна протеста, и Голунов был отпущен под домашний арест.

В итоге после множества акций «ЯМЫ Иван Голунов» и публикаций в СМИ, в июле 2019 года дело против Голунова прекращено.

Так как в деле вскрылись фальсификации, несколько сотрудников полиции, в том числе несколько генералов, были уволены со службы.

Своих постов лишились офицеры, руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, генерал-майор полиции Юрий Девяткин, начальник УВД по Западному административному округу столицы генерал-майор Андрей Пучков, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков в Западном округе Москвы Андрей Щиров.

Были уволены и оперативники, задержавшие журналиста. После этого один из них, Акбар Сергалиев, был принят на работу в службу безопасности сети алкомаркетов «Красное и белое».

По итогам расследования Голунов признан потерпевшим, а против сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом еще в декабре 2019 года на итоговой пресс-конференции объявил президент РФ Владимир Путину, впрочем не называя имен фигурантов.

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