Задержаны пятеро российских полицейских по делу Голунова

29 января задержаны пятеро полицейских по делу Ивана Голунова, по подозрению в фальсификации материалов дела.
В среду, 29 января в Москве были задержаны пять сотрудников УВД по ЗАО Москвы. СМИ сообщают, что задержания прошли по так называемому делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Задержанные привезены на допрос в центральный аппарат Следственного комитета России. Уже названы их имена — это бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО полковник Андрей Щиров и бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.
Напомним что спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы летом 2019 года.
У него с собой были обнаружены наркотики, также в его доме при обыске якобы нашли запрещенные препараты. Против Ивана Голунова возбудили уголовное дело, после чего он был взят под стражу. Однако поднялась колоссальная волна протеста, и Голунов был отпущен под домашний арест.
В итоге после множества акций «ЯМЫ Иван Голунов» и публикаций в СМИ, в июле 2019 года дело против Голунова прекращено.
Так как в деле вскрылись фальсификации, несколько сотрудников полиции, в том числе несколько генералов, были уволены со службы.
Своих постов лишились офицеры, руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве, генерал-майор полиции Юрий Девяткин, начальник УВД по Западному административному округу столицы генерал-майор Андрей Пучков, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков в Западном округе Москвы Андрей Щиров.
Были уволены и оперативники, задержавшие журналиста. После этого один из них, Акбар Сергалиев, был принят на работу в службу безопасности сети алкомаркетов «Красное и белое».
По итогам расследования Голунов признан потерпевшим, а против сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом еще в декабре 2019 года на итоговой пресс-конференции объявил президент РФ Владимир Путину, впрочем не называя имен фигурантов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Беспокойство» Вашингтона из-за «масштабного наступления» российских и сирийских военных на «мирных жителей» в провинции Идлиб является лицемерием, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В «Слуге народа» призвали «жестко разбираться» с публикацией записей в кабинетах власти / 23 января
- Иран дал «жесткий» ответ на «глупое послание» США о Сулеймани / 3 января
- Путин подпишет отдельный указ по срокам голосования об изменениях в Конституции / 15 января
- Россия решила поделиться опытом борьбы с боевиками в Сирии в формате ОДКБ / 28 ноября
- Российские военные в Крыму провели воздушный бой / 14 декабря
- МИД Польши: Путин искажает причины начала Второй мировой / 22 декабря
- В Тбилиси тяжело ранили сына первого президента Грузии Гамсахурдии / 20 декабря
- Роскомнадзор потребовал у Twitter и Facebook данные о россиянах / 23 января