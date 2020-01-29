Мишустин создал штаб по борьбе с коронавирусом. Отвечать Голиковой

Мишустин создал штаб по борьбе с коронавирусом. Отвечать Голиковой

29.01.2020, 11:08, Новости дня

Глава штаба отметила, что в России не зафиксировано ни одно случая заболевания.

Глава правительства России Михаил Мишустин провел сегодня специальное совещание. В повестке – противодействие распространению в России новой коронавирусной инфекции. Также Мишустина интересовала готовность системы здравоохранения оказывать своевременную помощь россиянам в случае выявления или профилактики болезни.

Роспотребнадзору было поручено составить план по предупреждению завоза и распространения вируса в страну, а также продолжать все уже начатые мероприятия в пунктах пропуска на государственной границе. Свой план ведомство должно представить через два дня.

Также премьер-министр утвердил межведомственный штаб, поскольку к борьбе с угрозой подключены не только Минздрав и Роспотребнадзор, но и МИД, а также Служба внешней разведки. Руководителем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

В свою очередь курирующая социальную сферу в правительстве Голикова сказала Первому каналу, что в России не зарегистрировано пока ни одного случая коронавируса. Она связала это с профилактическими мерами, которые были оперативно приняты в январе, когда стало известно об опасном заболевании.

«У нас ситуация находится на жестком контроле. Я хочу успокоить все наше население: у нас достаточно всех экстренных и плановых мер, которые могут предприниматься для того, чтобы не допустить развития ситуации в России», — отметила вице-премьер. Тем временем коронавирус набирает обороты. В мире уже отмечены 6 тысяч случаев заболевания. На сегодняшний час 132 погибших. В Китае закрываются предприятия, остановилось производство. В связи с этим в России уже возник ажиотажный спрос на технику.



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