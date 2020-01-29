Мнение: Пожарные против полиции

Развитие демократии во Франции дошло до такой степени, что вчера полиция избивала протестующих пожарных.

Преступный режим Макрона нарушающий права граждан на мирный протест должен уйти. Франция будет свободной и европейской страной!

Источник: Colonel Cassad

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