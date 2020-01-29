Мнение: Пожарные против полиции

Мнение: Пожарные против полиции

29.01.2020, 11:08, Разное

Развитие демократии во Франции дошло до такой степени, что вчера полиция избивала протестующих пожарных.

Преступный режим Макрона нарушающий права граждан на мирный протест должен уйти. Франция будет свободной и европейской страной!

Источник: Colonel Cassad



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