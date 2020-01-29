Поклонники Xiaomi могут получить Mi 10 и бесплатно попасть на презентацию новинок

Компания Xiaomi возобновила программу Mi Explorers. Благодаря этому поклонники бренда смогут первыми получить обзор на новинки и бесплатно съездить на презентацию 10-й версии гаджета.
К участию в мероприятии приглашаются также российские пользователи. Для этого нужно пройти регистрацию на специальной странице. В 2019 году корпорация Xiaomi в рамках похожей программы привезла 20 избранных поклонников в Барселону, где состоялся показ флагманской модели Mi 9 на февральской выставке MWC. В этом году тестировать будут свежий аппарат Mi 10. Информацию о смартфоне для тестов и страну, где состоится презентация, представители бренда назовут позже.
Зарегистрироваться можно до 4 февраля, а уже на следующий день эксперты выберут 20 счастливчиков. Каждый участник должен уметь создавать хороший контент, например, вести блог на Youtube или заниматься фотографией.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В российских аптеках зафиксировали резкий рост популярности противовирусных препаратов и медицинских масок из-за эпидемии китайского коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным ГК «Эркафарм» (аптечные сети «Доктор Столетов» и «Озерки»), с середины января продажи противовирусных лекарств выросли на 80%. Как отмечает гендиректор розничного подразделения «36,6» Александра Кузина, рост продаж с 23 по 27 января составил 50%. Источник газеты […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- После того, как убийц Майдана отдали врагу, вывод будет один: пленных – не брать! / 31 декабря
- Наука: Сотрясение нарушает информационные пути мозга / 6 декабря
- Наука: Мозг из пробирки: теперь с сосудами / 22 января
- Зеленский подписал закон, запрещающий покупать электроэнергию в РФ / 25 декабря
- «КВН» — КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента — насмешка над всеми нами / 16 декабря
- В России закрыли бизнес оскандалившейся Ротару / 30 ноября
- Мнение: Почему Германия будет отстаивать «Северный поток» до конца / 2 декабря
- «Загляденье»: наряженные Кети Топурия с дочерью вызвали у россиян восторг / 25 декабря