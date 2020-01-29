Поклонники Xiaomi могут получить Mi 10 и бесплатно попасть на презентацию новинок

Компания Xiaomi возобновила программу Mi Explorers. Благодаря этому поклонники бренда смогут первыми получить обзор на новинки и бесплатно съездить на презентацию 10-й версии гаджета.

К участию в мероприятии приглашаются также российские пользователи. Для этого нужно пройти регистрацию на специальной странице. В 2019 году корпорация Xiaomi в рамках похожей программы привезла 20 избранных поклонников в Барселону, где состоялся показ флагманской модели Mi 9 на февральской выставке MWC. В этом году тестировать будут свежий аппарат Mi 10. Информацию о смартфоне для тестов и страну, где состоится презентация, представители бренда назовут позже.

Зарегистрироваться можно до 4 февраля, а уже на следующий день эксперты выберут 20 счастливчиков. Каждый участник должен уметь создавать хороший контент, например, вести блог на Youtube или заниматься фотографией.

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