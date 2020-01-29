Исполнитель из России выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Исполнитель из РФ получил право показать свой талант на «Евровидения-2020» в первом полуфинале. По словам Константина Эрнста, имя артиста, который представит страну на международном конкурсе, объявят до конца февраля.

Выступление российскому конкурсанту в первом полуфинале обеспечили результаты жеребьевки, состоявшейся 28 января. Первая часть фестиваля стартует в Роттердаме 12 мая. Наряду с исполнителем из РФ на сцене появятся представители Украины, Азербайджана, Литвы, Израиля и ряда других стран. Второй полуфинал «Евровидения-2020» запланирован на 14 мая. Порядковые номера конкурсанты получат после того, как станут известны композиции, подготовленные для смотра.

До этого момента имя артиста, который получит право выступить на музыкальной арене за РФ, не известно. Директор Первого канала, отвечающий за подготовку конкурсанта, пообещал, что публика узнает о нем до конца зимы.

«Евровидения-2020», 65-й по счету, будет проходить под девизом «Откройся» с 12 по 16 мая. Логотип фестиваля представлен кругом из флагов государств-участников. Право провести «Евровидение» в 2020 году получили Нидерланды, благодаря победе Дункана Лоуренса, выступившего с песней Arcade. Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третью позицию, исполнив свой хит Scream, напоминает «ПолитЭксперт».

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