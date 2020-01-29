Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Германии

В Баварии зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшие являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый заболевший, сообщил представитель земельного минздрава в Мюнхене.
В министерстве сообщили, что «три новых пациента помещены в мюнхенскую клинику в Швабинге», они изолированы, им оказывается медицинская помощь, передает Deutsche Welle.
Еще несколько человек проходят проверку на наличие в их организме коронавируса.
Компания Webasto решила закрыть свою штаб-квартиру в Штокдорфе близ Мюнхена до воскресенья, 2 февраля. Ранее компания отменила командировки в Китай и обратно на ближайшие две недели.
Всего в Webasto работают 13 тыс. человек, около 1 тыс. из них – в Штокдорфе.
Первым носителем 2019-nCoV из Китая стал 33-летний мужчина из Штокдофа. По сведениям баварского Минздрава, пациент изолирован и находится в хорошем состоянии. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.
Позже выяснилось, что госпитализированный баварец заразился вирусом от своей китайской коллеги — несколько недель назад он общался с жительницей Китая, посещавшей центральный офис в Штокдорфе. По возвращении на родину у нее было диагностировано заражение вирусом 2019-nCoV. Общавшиеся с ней жители Германии, всего около 40 человек, в настоящий момент находятся под амбулаторным наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года.
Россия и Китай уже начали разработку вакцины против нового коронавируса.
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