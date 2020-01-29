Сотрудники правоохранительных органов к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян. Об этом говорится в презентации нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, которую он представил на заседании Госсовета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

В презентация изложена стратегии развития цифровой экономики России. Согласно документу, в ее рамках силовики получат доступ к информации операторов мобильной связи, поставщиков интернет-услуг, банков и некоторой государственной информации о гражданах.

Сейчас правоохранительные органы могут получить доступ к этим конфиденциальным данным только по решению суда.

Как сообщил газете руководитель международной практики группы «Агора» Кирилл Коротеев, инициативу нового министра нельзя реализовать без изменения Конституции. При этом некоторые другие опрошенные изданием юристы не согласились с этим, поскольку, согласно статье 55 Конституции, ограничение конституционных прав граждан возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Напомним, Максут Шадаев вошел в правительство премьер-министра Михаила Мишустина, сменив на посту министра цифрового развития Константина Носкова. Ранее он занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс». В 2008 году стал помощником главы АП Сергея Нарышкина, а после того, как тот стал спикером Госдумы, Шадаев был назначен его советником. В Госдуме Шадаев занялся реализацией проекта «Электронный парламент» и портала для обсуждения законопроектов «Вече». В 2014 году он перешел на работу в правительство Московской области, где занимал должность министра связи.

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