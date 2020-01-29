ОАЭ подтвердили первый случай заражения коронавирусом на территории страны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили первый на территории страны случай заражения «уханьским» коронавирусом. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

По данным агентства, заболевшие — члены одной семьи, которая прибыла из китайского города Ухань. Точное число инфицированных не уточняется. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ оценивает состояние их здоровья как стабильное. Больные находятся под медицинским наблюдением.

Врачи заявили, что принимают все необходимые меры предосторожности в соответствии со стандартами, утвержденными ВОЗ, а также следуют рекомендациям ученых. На территории страны круглосуточно работают центры эпидемиологических расследований, чтобы оперативно реагировать на возможные новые случаи заболевания.

Напомним, накануне ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что у страны есть все необходимое для победы над новым типом коронавируса. При этом за последние сутки выросло число заболевших и погибших в результате вызванной инфекцией пневмонии — по официальным данным госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших достигло почти 6 тысяч человек, более 130 из них скончались.

Случаи заражения зарегистрированы и в других странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался. The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Все мечтают о красивых волосах, но мало кто знает, как сделать их внешний вид привлекательным. Результат зависит не только от правильного питания, но и от манипуляций, которые ежедневно проделываются с ними. Медики раскрыли секрет роскошных локонов. Не рекомендуется ежедневно мыть волосы шампунем, лучше всего делать это через два-тря дня. Если на следующие сутки после мытья […]