В российских аэропортах на коронавирус обследуют всех, кто прилетел из Китая — СМИ

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверять на заражение коронавирусом 2019-nCoV всех туристов, которые приезжают из Китая. Как уточнили в ведомстве, они доставили тесты на это заболевание во все региональные отделения. Кроме того, на всех контрольно-пропускных пунктах стоят тепловизоры: они выявляют людей с повышенной температурой тела, пишет агентство "Интерфакс".
Все туристы из Китая, у которых наблюдаются симптомы острых респираторных заболеваний изолируются и проходят обследование на все вирусы, в том числе и на коронавирус.
Также 29 января премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил состав штаба по предупреждению проникновения вируса на территорию РФ. В него вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замглавы МВД Александр Горовой, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, руководитель МЧС Евгений Зиничев и многие другие.
По данным китайских медиков на 29 января, выявлено 5999 инфицированных коронавирусом, 132 человека погибли.
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