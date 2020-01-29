Происшествия: Два человека погибли в столкновении автобусов с грузовиком под Ростовом

Два человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидец снял на видео последствия аварии.
ДТП произошло около девяти часов утра 29 января на 1030-м километре трассы М-4 "Дон", в Аксайском районе. Судя по представленным кадрам, в районе Грушевского спуска в притормозивший грузовик врезались следовавший в аэропорт Платов ПАЗ, микроавтобус Merсedes-Benz Sprinter и автомобиль Renault.
Жертвами дорожного происшествия стали водители автобуса и Mercedes. Помощь медиков потребовалась семерым пассажирам ПАЗа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Все мечтают о красивых волосах, но мало кто знает, как сделать их внешний вид привлекательным. Результат зависит не только от правильного питания, но и от манипуляций, которые ежедневно проделываются с ними. Медики раскрыли секрет роскошных локонов. Не рекомендуется ежедневно мыть волосы шампунем, лучше всего делать это через два-тря дня. Если на следующие сутки после мытья […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мать без спроса не может навещать зазвездившегося Билана / 27 ноября
- Мнение: Прокуроры — это судьи. А судьи кто? / 21 января
- В России создали эффективную защиту для подверженных износу деталей автомобилей / 11 декабря
- Метель и гололед: в Москве объявили желтый уровень опасности / 3 декабря
- Мнение: Зеленский подтвердил верность выбора Крыма и Донбасса / 3 декабря
- Порошенко, Вакарчук и Тимошенко дали инструкцию Зеленскому, что нельзя делать на встрече с Путиным / 3 декабря
- Мнение: Путин больше не раб на галерах. Он – доменная печь! / 29 ноября
- Анна Пескова считает, что дочке рано смотреть фильмы с ее участием / 3 января