Житель Новосибирска подкараулил свою беременную подругу и жестоко убил — Вести

Расправа 34-летнего ревнивого жителя Новосибирска со своей подругой попала на видео, снятое камерой наблюдения.
Инцидент произошел в понедельник, 27 января, в подъезде дома, расположенного на улице Кирова, где 32-летняя женщина, находясь на восьмом месяце беременности, снимала квартиру, скрываясь от своего агрессивного бывшего возлюбленного.
Убийца все же отыскал свою жертву, подкараулил ее, расправился с помощью внушительных размеров ножа и скрылся. Раненная женщина смогла подняться на третий этаж и обратиться за помощью. Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.
Полицейские вскоре задержали убийцу, спрятавшегося в омской гостинице, куда он уехал на попутке и передали в руки следователей СК по Новосибирской области.
Официальные сообщения дают скупую информацию, однако в социальных сетях распространяется информация о жертве и ее убийце, включая его фотографии.
По неподтвержденной информации, задержанного в омской гостинице зовут Рустам Фатуллаев. На преступление его толкнула ревность и сомнения в том, что ребенок, которым была беременна его подруга, от него.
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