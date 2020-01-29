Найдено новое лекарство, облегчающее симптомы аутизма

Исследователи заявили, что им удалось найти новое лекарственное средство, способное облегчить симптомы аутизма. Этим препаратом стало отпускаемое лекарство от отеков.

Расстройство аутистического спектра является нейроонтогенетическим расстройством, при котором наблюдаются трудности в общении. Они также сопровождаются проблемами с пониманием эмоций. Известно, что при легких случаях аутизма люди могут жить самостоятельно, а вот тяжелые случаи требуют пожизненного ухода. Ранее проведенные исследование показали, что причиной расстройства могут быть изменения в развитии мозга в раннем возрасте. Специалисты на протяжении длительного периода времени работали над поисками лекарственных средств, способных облегчить симптомы аутизма.

В итоге ученые нашли лекарственное средство, которое может справиться с поставленной задачей. Особенностью препарата является то, что оно изначально было создано для борьбы с отеками.

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