«Почтовые террористы» сменили сервис для массовой рассылки о «минировании»

«Почтовые террористы» перешли на швейцарский сервис Protonmail и продолжили массово рассылать письма о «минировании», сервис будет заблокирован в России, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«С 24 января анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария). Аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах России. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», – сообщили в ведомстве.

В прошлом году этот же сервис, по данным ФСБ, уже использовался для рассылок ложных террористических угроз, правда в меньшем масштабе – для 123 объектов, передает РИА «Новости».

Чтобы остановить волну «минирований», Роскомнадзор и Генпрокуратура «с 29 января осуществляют ограничение доступа на территории РФ к Protonmail.com».

На минувшей неделе спецслужба объявила, что тысячи писем о «минировании» рассылались с нидерландского сервиса Startmail. Доступ к нему из РФ теперь заблокирован, но волна «минирований» полностью не прекратилась: суды, школы и больницы в Москве и других регионах продолжили получать угрозы.

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