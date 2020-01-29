Гаджеты: Второй смартфон Samsung со складным экраном полностью рассекретили

Сразу два инсайдера — Эван Бласс и Роланд Квандт — опубликовали характеристики и официальные изображения ещё не анонсированного смартфона-раскладушки Samsung с гибким экраном, Galaxy Z Flip. Ожидается, что компания представит устройство на презентации Unpacked 11 февраля.
Galaxy Z Flip будет сгибаться пополам по горизонтальной оси, а, кроме того, сможет работать в "полусогнутом" положении. Так можно будет, например, снимать видео, поставив смартфон на ровную поверхность, или общаться по видеосвязи.
Из опубликованных рекламных изображений стало ясно и то, где у аппарата разместится сканер отпечатков пальцев. Видимо, встроить его под гибкий экран проблематично, а нарушать эстетику корпуса снаружи в компании тоже не захотели. Поэтому датчик (как, например, и у Samsung Galaxy S10e) поместили на правом ребре корпуса.
У Samsung Galaxy Z Flip будет 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с пропорциями 22:9 и разрешением FillHD+. Процессор используют прошлогодний, но самый мощный — Qualcomm Snapdragon 855+, в комплекте с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Тыловая камера — сдвоенная (12 + 12 мегапикселей), а врезанная в экран у верхнего края посередине фронталка — 10-мегапиксельная. Ёмкость аккумулятора — 3300 мА*ч, а в качестве ПО используется Android 10 с оболочкой One UI.
Предполагается, что Samsung Galaxy Z Flip будет ощутимо дешевле Galaxy Fold: цена составит около 1500 евро.
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Вести.Hi-tech
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