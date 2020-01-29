Автоновости: Названа цена самой-самой хардкорной Lada Vesta

Миллион за «заряженную» Lada Vesta Sport выглядит мелочью на фоне цены трековой модификации седана с индексом R1. Оказывается, купить ее теперь может любой желающий, вот только далеко не каждому такая «Веста» будет по карману.

Стоимостью Lada Vesta R1, подготовленной для ралли, кросса и ледовых гонок, поделился в рамках тольяттинской «Рождественской гонки чемпионов» глава подразделения Lada Sport Владислав Незванкин. Как сообщает канал «Лада.Онлайн» со ссылкой на интервью Незванкина, соберут Vesta R1 для частного клиента только под заказ, а цена спорткара составит около 2 миллионов рублей.

Заплатить такие деньги придется в первую очередь за мотор: штатный и хорошо известный 1,6-литровый двигатель форсировали со 106 до 175 л.с., адаптировав для гоночного бензина и научив раскручиваться до 8-9 тысяч оборотов. Второе — это коробка передач: на трековую «Весту» устанавливается кулачковая коробка с дифференциалом (правда, привод по-прежнему тросовый). Третье — подвеска, в которой появились новые пружины и газонаполненные амортизаторы.

И, наконец, четвертое — спортивный салон с соответствующими рулем и гоночным креслом водителя, шеститочечными ремнями, каркасом безопасности и системой пожаротушения.

По данным канала, 2 миллиона за трековую машину — цена не слишком серьезная, а ее умеренность объясняется использованием в процессе постройки Vesta R1 комплектующих отечественного происхождения.

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АвтоВести

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