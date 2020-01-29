Бергвейн вместо Эриксена. «Тоттенхэм» покупает голландца — Вести

Полузащитник футбольной сборной Нидерландов и клуба ПСВ Стевен Бергвейн в ближайшее время подпишет контракт с английским "Тоттенхэмом". "Шпоры" нашли в лице темнокожего вингера замену датчанину Кристиану Эриксену. Сумма трансфера оценивается в 32 млн евро.
Бергвейн в самое ближайшее время должен пройти медицинское обследование в клубе из столицы Великобритании, сообщает Voetbal International. Из-за перехода в "Тоттенхэм" хавбек не вышел на матч ПСВ – "Твенте", отпросившись у руководства для присутствия на окончательной стадии переговоров.
"Я позвонил главному тренеру и сказал, что кое-что происходит, так что он разрешил мне пропустить матч. Он пожелал мне успеха и в итоге все прошло отлично. Считаю, что я все сделал как нужно, не скрывая своих новых планов от ПСВ", – отметил Бергвейн.
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