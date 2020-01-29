Бергвейн вместо Эриксена. «Тоттенхэм» покупает голландца — Вести

29.01.2020, 10:38, Новости дня

Полузащитник футбольной сборной Нидерландов и клуба ПСВ Стевен Бергвейн в ближайшее время подпишет контракт с английским "Тоттенхэмом". "Шпоры" нашли в лице темнокожего вингера замену датчанину Кристиану Эриксену. Сумма трансфера оценивается в 32 млн евро.

Бергвейн в самое ближайшее время должен пройти медицинское обследование в клубе из столицы Великобритании, сообщает Voetbal International. Из-за перехода в "Тоттенхэм" хавбек не вышел на матч ПСВ – "Твенте", отпросившись у руководства для присутствия на окончательной стадии переговоров.

"Я позвонил главному тренеру и сказал, что кое-что происходит, так что он разрешил мне пропустить матч. Он пожелал мне успеха и в итоге все прошло отлично. Считаю, что я все сделал как нужно, не скрывая своих новых планов от ПСВ", – отметил Бергвейн.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Иркутский областной суд огласил приговор в отношении мужчины, совершившего смертельное ДТП: водитель вытолкнул попутную легковушку на встречную полосу. Подсудимому дали 15 лет строгого режима по нескольким уголовным статьям, в том числе за "Убийство, совершенное общеопасным способом". Смертельная авария произошла в Иркутске 8 октября 2018 года на улице Мира после того, как торопящийся водитель внедорожника выпихнул […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика