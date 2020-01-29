В Обнинске построят крупнейший государственный архив в стране — Вести

29.01.2020, 10:47, Новости дня

В Обнинске создадут крупнейший в России государственный архив. Известно, что его площадь превысит 50 тысяч кв. метров, а емкость ставит не менее 12 миллионов дел, сообщает ГТРК "Калуга".

По предварительной информации, архив будет размещен на одной из площадок технопарка "Обнинск". Здесь будет действовать электронный документооборот, который существенно упростит работу учреждения. Главной задачей проекта является создание современной архивной инфраструктуры.

Всего планируется открыть около трехсот рабочих мест. При этом сотрудниками архива станут специально подготовленные кадры, которые должны будут пройти соотвествующий курс обучения. Для этих целей в наукограде также создадут новый образовательный центр. Завершат масштабное строительство к 2022 году.

Текст:
ГТРК "Калуга"



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