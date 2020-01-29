Прощание с протоиерем Всеволодом Чаплиным началось в Москве

Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем.
Небольшой старинный храм в самом центре Москвы в среду с утра переполнен прихожанами и людьми, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности, передает РИА «Новости».
Десятки человек стоят на улице рядом с многочисленными траурными венками и цветами. Среди пришедших политики, общественные, церковные деятели, много журналистов.
После отпевания в ритуальном зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. Она начнется в 14.00. После прощания состоится чин погребения.
В воскресенье умер 51-летний протоиерей Всеволод Чаплин, который скончался, сидя на лавочке у храма Феодора Студита. Позже выяснилось, что священнослужитель скончался в результате острой ишемической болезни сердца.
Российский кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, возможно ли было спасти Чаплина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Приговор блогеру Владиславу Синице, угрожавшему расправой детям силовиков, оставил без изменений Второй кассационный суд общей юрисдикции. Приговор был вынесен Пресненским судом Москвы. Пять лет колонии для Синицы подтвердил и Мосгорсуд. В заседании кассационного суда Владислав Синица участвовал по видеоконфернции, сообщает РИА Новости. Он особо подчеркнул, что среди его подписчиков нет агрессивных людей, которые склонны к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Раскрыты подробности первой части торговой сделки между США и Китаем / 14 января
- Розенко: Руководство Верховной Рады включило заднюю в вопросе повышения зарплат нардепам из-за резонанса в обществе / 14 января
- У студента, который приехал во Львов из Китая, нет подозрения на коронавирус – эпидемиолог / 28 января
- Минобороны назвало необходимый процент оснащенности современным оружием / 10 января
- Озвучена дата выхода умных часов Amazfit Bip S / 30 декабря
- Россия выделила деньги на пропавших во время конфликта на Кипре / 27 января
- Huawei запустила продажи в РФ смартфона Mate 30 без Google / 26 ноября
- Трамп ответил на предписание явиться в Конгресс на процесс по импичменту / 19 января