Соловьев отреагировал на заявление дипломатов США об освобождении Освенцима американцами

«Я не удивлюсь, если в будущем американцы будут уверены в том, что Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Тарантино», – сообщил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.
«Американцы уже довольно долгое время изучают историю по голливудским фильмам. И проблема не в том, что мы не объясняем правду. А в том, что в США уверены, что американский солдат освободил всю Европу», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев, рассуждая об историческом невежестве американских политиков и дипломатов.
«Так они в скором времени будут считать, что СССР в Великую Отечественную войну и во Вторую мировую воевал вместе с нацисткой Германией против США и Европы. И просвещенная Европа победила. А на вопрос, кто брал Берлин, будут отвечать: какой Берлин?», – сыронизировал собеседник.
«Потому я не удивлюсь, если в будущем жители США будут уверены в том, что Адольф Гитлер погиб в 1944 году в Париже от рук бойцов Квентина Тарантино», – заключил Соловьев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.
«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» – заявило российское посольство через Twitter. Посольство призвало «не стирать память» о том, что Освенцим был освобожден Красной армией.
Кроме того, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в одной из соцсетей пост о том, что концлагерь Освенцим якобы был освобожден американской армией. Позднее в ЕС заявили, что Освенцим освобождали «союзные войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об освобождении Освенцима Красной армией.
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