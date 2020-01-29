Сайрус и Хемсворт завершили процесс развода

Американская певица Майли Сайрус и актер Крис Хемсворт завершили бракоразводный процесс. Об этом сообщает издание Radar Online.

22 февраля бывшие супруги получат документы, подтверждающие, что они больше не муж и жена.

Вместе в браке Сайрус и Хемсворт прожили почти восемь месяцев. Бракоразводный процесс продолжается с августа 2019 года.

Пара рассталась мирно. Они договорились, что Сайрус оставит себе домашних животных. У них с Хемсвортом было девять собак, четыре кота, свинья и четыре лошади.

О расставании Сайрус и Хемсворта стало известно 10 августа.

Пара узаконила свои отношения в декабре 2018 года.

Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013-м они расстались, а в 2015-м возобновили отношения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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