Сайрус и Хемсворт завершили процесс развода

Американская певица Майли Сайрус и актер Крис Хемсворт завершили бракоразводный процесс. Об этом сообщает издание Radar Online.
22 февраля бывшие супруги получат документы, подтверждающие, что они больше не муж и жена.
Вместе в браке Сайрус и Хемсворт прожили почти восемь месяцев. Бракоразводный процесс продолжается с августа 2019 года.
Пара рассталась мирно. Они договорились, что Сайрус оставит себе домашних животных. У них с Хемсвортом было девять собак, четыре кота, свинья и четыре лошади.
О расставании Сайрус и Хемсворта стало известно 10 августа.
Пара узаконила свои отношения в декабре 2018 года.
Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013-м они расстались, а в 2015-м возобновили отношения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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