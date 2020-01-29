Палестинцы вышли на акции протеста из-за «сделки века» Трампа

В городах Палестины и секторе Газа после обнародования плана президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта прошли демонстранции. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

На улицы вечером 28 января вышли жители Рамаллы, Дженина, Газы, Рафаха и Бейт-Хануна.

В секторе Газа произошли столкновения между палестинцами и военными Армии обороны Израиля, пишет издание.

Акции прошли и в Иерусалиме, где протестовали около 200 человек. Полиция задержала двоих их них за нарушение правопорядка, пишет The Jerusalem Post.

План Трампа, кроме прочего, предусматривает создание Палестинского государства и инвестиции на сумму более $50 млрд. Иерусалим останется «неделимой столицей» Израиля, в то время как столицей государства Палестина будет Аль-Кудс, в состав которого войдут восточные районы Иерусалима, сказано в документе. Трамп опубликовал карту возможного расположения двух государств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху поддержал план Трампа. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что говорит тысячи «нет» этой инициативе. Он назвал сделку «заговором» и «пощечиной века». По его словам, Иерусалим не продается, а Палестина «не преклонит колени».

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в ходе палестино-израильских мирных переговоров. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в городе Рамалле.

Аббас в 2014 году предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств. 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город, после чего отношения между США и Палестинской администрацией были практически разорваны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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