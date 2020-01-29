Новый коронавирус оказался опаснее, чем считалось раньше

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила оценку риска, который представляет новый коронавирус. Об этом говорится в новом отчете агентства. Согласно новым оценкам, опасность вируса «высокая» во всем мире и «очень высокая» в Китае.
Агентство сообщает, что указание «умеренного» риска в последних документах было ошибочным.
«Коммерсант» цитирует пояснение ВОЗ к документу:
«Ошибка в отчетах о ситуации, опубликованных 23, 24 и 25 января, в которых неверно указан глобальный риск как умеренный».
Агентство подчеркивает, что изменение оценки глобального риска не означает введение чрезвычайного положения в связи с новой инфекцией.
Утром 28 января количество умерших в результате новой коронавирусной пневмонии составило 106 человек по сравнению с 81 днем раньше. Количество заболевших достигло более 4500 человек.
Согласно оценкам исследователей из Гонконгского университета, 25 января количество заболевших, включая людей с болезнью на стадии инкубационного периода, должно было достичь 43590 человек. Математические модели предсказывают, что это количество должно удваиваться каждые 6,2 дней. Об этом сообщает South China Morning Post.
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