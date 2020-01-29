В РВИО отреагировали на слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера во Львове

Утверждения первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы имевшей место встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове в 1940 году – «абсолютный бред», сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Это абсолютный бред. Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов», – передает РИА «Новости» слова доктора исторических наук, профессора МГИМО Мягкова.

По его словам, эти «лживые и при том давно опровергнутые» историками утверждения появляются «на протяжении многих лет».

«Такие заявления Кравчуку, видимо, позволяет делать недостаток его образования, помноженный на градус национализма и русофобии, культивируемых сейчас на Украине», – добавил Мягков.

«Если бы Кравчук изучал историю, он бы знал, что с Гитлером до войны как раз встречались лидеры Англии и Франции – [Невилл] Чемберлен и [Эдуар] Даладье, в 1938 году, когда оформлялся Мюнхенский сговор», – отметил историк.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, якобы состоявшейся во Львове перед началом Второй мировой войны.

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