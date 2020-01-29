Россия и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса

Китай уже передал РФ геном нового коронавируса 2019-nCoV, ученые двух стран приступили к разработке вакцины, сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.
«Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», – передает ТАСС сообщение консульства.
Там добавили также, что РФ обсуждает с Китаем вопрос эвакуации россиян только из провинции Хубэй.
«В настоящее время посольство РФ в КНР прорабатывает с китайскими властями вопросы эвакуации лишь граждан, находящихся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй (в основном это город Ухань). Нахождение в этом районе представляет реальную угрозу для жизни и здоровья. Самостоятельно выехать оттуда невозможно, так как в регионе введен карантин», – сказано в заявлении.
Напомним, ранее в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай окажет всю необходимую помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.
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