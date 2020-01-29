Производитель кукол «L.O.L. Surprise!» подал в суд на предпринимателей из Башкирии

29.01.2020, 10:30, Разное

Производитель оригинальных кукол «L.O.L. Surprise!» подал иск в суд на предпринимателей из Башкирии. Причиной стала продажа контрафактной продукции с товарным знаком компании.
Калифорнийская MGA Entertainment Inc является официальным владельцем товарного знака «L.O.L. Surprise!» и внешнего вида производимых кукол. Несмотря на это, в РФ продаётся много контрафактной продукции. Именно поэтому представители компании уже не раз направляли иски в суд с требованием компенсации, и теперь под ударом оказались предприниматели из Башкирии. Сообщается о наличии 25 исков, но точные требования по ним пока не разглашаются. Вероятнее всего, как и в прошлые разы, корпорация потребует около 80 тыс. рублей с каждого бизнесмена, у которого обнаружили подделку.

Представители калифорнийской компании делают закупку кукол «L.O.L. Surprise!» в торговых точках, не обладающих правами на реализацию фирменного товарного знака. В качестве доказательств предоставляются как оригинальные изделия, так и купленные у нечестных предпринимателей. Вся покупка, включая получение чека, фиксируется на видеокамеру, и в суд отправляется весь отснятый материал.



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