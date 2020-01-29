В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми

В квартире жилого дома в Красноярске были найдены мертвыми женщина и ее трехлетний сын. По предварительным данным, на теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, сообщает телеканал «360».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства. «Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано […]