В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми

В квартире жилого дома в Красноярске были найдены мертвыми женщина и ее трехлетний сын. По предварительным данным, на теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, сообщает телеканал «360».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства. «Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эрдоган рассказал Путину о саммите НАТО / 11 декабря
- Кривоноса в СНБО назначили ответственным за терроборону / 16 декабря
- У Сергея Кириенко обнаружился участок и дом на Рублевке за 1 млрд рублей / 28 января
- Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым / 25 декабря
- Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом / 9 декабря
- Один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени / 14 декабря
- Принятие законопроекта о дезинформации позволяет привлечь любого к ответственности за перепост из соцсетей – «Институт массовой информации» / 21 января
- Пара трансгендеров официально зарегистрировала брак в Казани / 16 декабря