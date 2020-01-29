В Красноярске мать и ребенка обнаружили мертвыми

29.01.2020, 10:26, Разное

В квартире жилого дома в Красноярске были найдены мертвыми женщина и ее трехлетний сын. По предварительным данным, на теле ребенка обнаружили признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, сообщает телеканал «360».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства. «Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика