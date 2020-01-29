Боевики сорвали выход мирного населения из Идлиба

Атаки боевиков в Сирии привели к срыву выхода мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Несмотря на согласованный между Россией и Турцией и введенный с 9 января 2020 года режим прекращения огня, с 16 января 2020 года боевики активизировали атаки на позиции правительственных войск и обстрелы населенных пунктов, вследствие чего выход мирного населения из Идлибской зоны деэскалации был сорван», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Как сообщил начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, для стабилизации ситуации в Идлибе необходимо прекратить поддержку вооруженных банд и исключить возможность передачи боевикам гуманитарной помощи, доставляемой мирным жителям.

Во вторник подконтрольные Дамаску военные полностью окружили город Маарет-Нааман на юго-востоке провинции Идлиб, где находится крупный форпост террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра». Кроме того, силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийский удар по боевикам в Идлибе.

Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

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