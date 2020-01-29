Вести: К 160-летию Чехова в Тамбове представили редкие прижизненные издания писателя

29.01.2020, 10:15, Новости дня

Редкие прижизненные издания Чехова представили в областной библиотеке имени Пушкина Тамбова. Выставку приурочили к дню рождения врача и величайшего мастера слова — сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.

До сих пор Чехов остается одним из самых известных писателей мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков и выдержали порядка 200 экранизаций на протяжении десятилетий.

Сегодня в областной библиотеке имени Пушкина открылась книжная выставка "Величайший мастер слова", сообщают "Вести Тамбов". В экспозиции 31 редкое издание, а также прижизненные публикации писателя. Ведущий библиотекарь отдела редких книг ТОУНБ Наталия Николаева поделилась, на выставке покажут полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова, изданное в 1903 году. Кроме того, представлен уникальный экземпляр — остров "Сахалин". Это путевые записки, которые Чехов написал после путешествия на остров.

Текст:
ГТРК "Тамбов"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства. «Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика