RT преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube

29.01.2020, 10:26, Новости дня

Телеканал RT первым из новостных каналов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. По общему числу просмотров на всех аккаунтах RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Одним из наиболее популярных видео RT за прошедший год стали кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Мультимедийное агентство RT Ruptly единственное в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Эти кадры показали крупные мировые СМИ, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Также среди эксклюзивных видео RT – прямые трансляции и ролики с акций протеста «желтых жилетов» во Франции. Демонстранты скандировали: «Мерси, RT!», когда видели камеры российского телеканала.

RT был первым российским телеканалом, который начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. В 2013 году RT International достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.



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