Вести: К 160-летию Чехова в Тамбове представили редкие прижизненные издания писателя

Редкие прижизненные издания Чехова представили в областной библиотеке имени Пушкина Тамбова. Выставку приурочили к дню рождения врача и величайшего мастера слова — сегодня исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова.
До сих пор Чехов остается одним из самых известных писателей мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков и выдержали порядка 200 экранизаций на протяжении десятилетий.
Сегодня в областной библиотеке имени Пушкина открылась книжная выставка "Величайший мастер слова", сообщают "Вести Тамбов". В экспозиции 31 редкое издание, а также прижизненные публикации писателя. Ведущий библиотекарь отдела редких книг ТОУНБ Наталия Николаева поделилась, на выставке покажут полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова, изданное в 1903 году. Кроме того, представлен уникальный экземпляр — остров "Сахалин". Это путевые записки, которые Чехов написал после путешествия на остров.
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ГТРК "Тамбов"
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