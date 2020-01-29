Вести: Ростовского депутата с супругой зарубили из личной неприязни

Ростовского депутата Андрея Алабушева и его супругу Ольгу могли убить из личной неприязни. Тело предполагаемого убийцы обнаружили на втором этаже коттеджа, где и произошла расправа. По предварительным данным, которые приводит СКР, 38-летний мужчина после убийства свел счеты с жизнью.

Преступление было совершено утром 28 января в частном доме Алабушевых в Зернограде. По неподтвержденной информации, злоумышленник — местный предприниматель — проник в коттедж и буквально изрубил клинком семейную пару. Затем он поднялся на второй этаж и покончил с собой.

На данном этапе следователи склонны считать, что мотивом убийства стали личные неприязненные отношения. Что предшествовало расправе, в СКР не уточнили.

Ранее выдвигалась версия, что Алабушевы были убиты в ходе ограбления.

64-летний Алабушев являлся академиком РАН, доктором сельскохозяйственных наук, автором 228 научных трудов, занимал должность директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. Калиниченко. В сентябре 2018 года был избран депутатом областного Заксобрания шестого созыва от "Единой России".

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