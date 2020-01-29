Вести: Australian Open. Кудерметова в четвертьфинале, Аванесян выбыла

На Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", определяются участники решающих матчей юниорского турнира. Две россиянки дошли до третьего круга турнира в Мельбурне среди девушек, но в 1/4 финал прошла только Полина Кудерметова.
Наша спортсменка "посеяна" на Australian Open-2020 под восьмым номером, но в игре с француженкой Обани Дрогу не выглядела однозначными фаворитом. Кудерметова выиграла первый сет (6:3), но была разгромлена во втором – 0:6. Тем не менее, Полина вернулась в игру и выиграла решающую партию – 6:4.
Другая теннисистка из России Элина Аванесян встречалась в третьем круге с полькой Вероникой Бажак. Здесь также случились три сета и также первый остался за россиянкой – 7:6. Но в дальнейшем ее соперница явно усилила игру и уверенно взяла две партии с одинаковым счетом 6:2.
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