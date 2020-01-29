Вести: Минтранс РФ предлагает заменить в регионах действующие автобусы на экологичные

29.01.2020, 10:23, Новости дня

Минтранс РФ готовит проект по развитию системы городского транспорта. Согласно данным "Коммерсанта", предлагается обновить автобусный парк в крупных городах России. В частности, чиновники предлагают заменить действующие автобусы на экологичные — работающие на газу.

По информации Минтранса России, для замены порядка 55 тысяч автобусов различных классов потребуются вложения в размере 300 миллиардов рублей. Первым в списке городов, куда отправятся экологичные автобусы, стоит Новосибирск. Как информируют "Вести Новосибирск", городу направят 1800 новых машин. Екатеринбург должен получить 1600 автобусов, Нижний Новгород — 1400 единиц новой техники. В Бийск и Южно-Сахалинск доставят порядка 220 "газовых" автобусов, в Абакан и Рыбинск — чуть больше 200.

Отметим, что в настоящее время проект рассматривается, и пока в окончательном варианте не одобрен.



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