Назван популярный способ защиты багажа от взлома в аэропорту

Эксперты из онлайн-сервиса Aviasales выяснили, каким способом пассажиры в аэропорту защищают свой багаж от взлома. Как оказалось, некоторые граждане оборачивают чемоданы пищевой пленкой.

Таковых — 35%. Как отмечают туристы, подобный способ в большинстве случаев предотвращает посягательства на багаж во время погрузки в самолет со стороны недобросовестных грузчиков. Часто из чемоданов путешественников пропадают ценные вещи, являющихся редкостью в той или иной стране. Не исключено исчезновение денег.

Пассажиры во избежание кражи личного имущества прибегают к простому и недорогому способу защиты багажа, оборачивая его заранее приобретенной в магазине пленкой. Таким образом турист экономит еще и на упаковке чемоданов в аэропорту.

Чаще всего путешественники жалуются на исчезновение сувениров, привезенных из других стран. В некоторых туристов пропадали продукты такие, как кофе, оливковое масло, рыба, сгущенка, информирует iReactor.

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