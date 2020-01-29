Назван популярный способ защиты багажа от взлома в аэропорту

29.01.2020, 10:21, Разное

Эксперты из онлайн-сервиса Aviasales выяснили, каким способом пассажиры в аэропорту защищают свой багаж от взлома. Как оказалось, некоторые граждане оборачивают чемоданы пищевой пленкой.
Таковых — 35%. Как отмечают туристы, подобный способ в большинстве случаев предотвращает посягательства на багаж во время погрузки в самолет со стороны недобросовестных грузчиков. Часто из чемоданов путешественников пропадают ценные вещи, являющихся редкостью в той или иной стране. Не исключено исчезновение денег.

Пассажиры во избежание кражи личного имущества прибегают к простому и недорогому способу защиты багажа, оборачивая его заранее приобретенной в магазине пленкой. Таким образом турист экономит еще и на упаковке чемоданов в аэропорту.

Чаще всего путешественники жалуются на исчезновение сувениров, привезенных из других стран. В некоторых туристов пропадали продукты такие, как кофе, оливковое масло, рыба, сгущенка, информирует iReactor.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства. «Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика