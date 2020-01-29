Сон, хихиканье и перекусон — USA TODAY об обратной стороне процесса импичмента

За поведением присутствовавших на слушаниях по делу об импичменте Дональда Трампа сенаторов наблюдать было не менее интересно, чем за выступлениями докладчиков, пишет USA Today. По словам газеты, во время выступлений обвинителей и защиты Трампа законодатели успели подремать, перекусить, посмеяться и обменяться записками.



Reuters

Хотя в телетрансляции сенатских слушаний по делу об импичменте Дональда Трампа можно увидеть лишь выступления обвинителей и представителей защиты президента, за поведением присутствовавших на заседаниях сенаторов, многие из которых за время слушаний успели подремать, обменяться записками, перекусить, посмеяться или покачать головой в знак неодобрения, наблюдать было не менее интересно, отмечает USA Today.

Так, в прошлый вторник сенатор штата Южная Калифорния от Республиканской партии Тим Скотт и его «сосед по парте» сенатор Бен Сэсс были замечены за передачей друг другу записок и «тихим хихиканьем».

Как поясняет издание, в начале каждого дня слушаний сенаторов предупреждали о необходимости сохранять тишину под страхом наказания, однако многие из них, слушая многочасовые выступления обвинителей и защитников Трампа, продолжали общаться друг с другом.

Наряду со Скоттом и Сэссем, записками обменивались и другие сенаторы, так же как представители обвинения и команды адвокатов президента, замечает газета. Многим трудно было усидеть на месте и не пользоваться электронными устройствами во время слушаний, из-за чего они начинали вертеть в руках очки, кольца или даже спиннеры. Некоторые, чтобы занять себя, делали пометки или читали документы, розданные служителями, однако сенатор-республиканец от штата Кентуи Ренд Пол нашёл себе другое занятие, пишет USA Today. В среду вечером Пол разгадывал кроссворд, спрятанный под листом бумаги на его столе. На следующий день сенатор нарисовал набросок здания Капитолия и спрятал его под коробку с салфетками.

На прошлой неделе, пока член конгресса от Демократической партии Валь Демингс перечисляла доказательства, позволившие нижней палате вынести решение об импичменте, сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш откинулся на стуле и положил руку под голову, свидетельствует издание. Спустя два часа после начала выступления он стал первым, кого корреспонденты газеты заметили спящим на заседании. В процессе слушаний к нему присоединялись и другие сенаторы из обеих партий, включая сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса и лидера сенатского большинства Митча Макконнелла.

Как напоминает USA Today, сенатские правила разрешают представителям верхней палаты конгресса пить воду или молоко в зале заседаний, но не есть и разговаривать. Однако во время слушаний об импичменте некоторые сенаторы обходили или даже нарушали эти правила. Как пишет газета, во время многочасовых выступлений многие республиканцы незаметно подбирались к столу сенатора от штата Пенсильвания Пэта Туми, поскольку один из его ящиков был заполнен конфетами — единственной доступной едой в помещении. Сам Туми также пару раз был замечен с шоколадными батончиками. Ящик стола Туми был столь популярен, что в пятницу у его офиса заметили платформу, наполненную сотнями знаменитых шоколадок Hershey из Пенсильвании.

Если сладкого сенаторам не хотелось, они украдкой жевали чипсы или печенье, словно речь шла о контрабанде, замечает издание. Хотя кофе и газированные напитки были представителям верхней палаты конгресса недоступны, многие из них просили служителей-старшеклассников принести единственный напиток, разрешённый в зале заседаний помимо воды, — молоко.

Хотя присутствующие на слушаниях нередко использовали «язык тела» для выражения своего отношения к происходящему на трибуне — смеялись или недовольно качали головами, — был в ходе заседания момент, заставивший зал притихнуть, а одного из присутствующих даже расплакаться, пишет газета. Речь идёт о заключительной речи члена палаты представителей США от штата Калифорния Адама Шиффа, в которой тот назвал президента США «опасным». «Правота имеет значение. И истина имеет значение. Иначе мы потеряны», — закончил свою речь Шифф в полной тишине. Как отмечает издание, покидал зал сенатор под одобрительные выкрики и жесты поддержки со стороны коллег-демократов.

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