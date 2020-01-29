Суд подтвердил отмену решения о розыске Батуриной

29.01.2020, 10:19, Новости дня

Элистинский городской суд отменил решение мирового суда об объявлении в розыск вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова – предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил представитель суда.

Представитель ведомства сообщил, что «Элистинский городской суд жалобу удовлетворил – отменил решение о розыске», передает РИА «Новости».

Он добавил, что материалы направлены в мировой суд, который должен будет возобновить производство по делу.

При этом подробности дела о клевете в суде не уточнили. Производство по нему было приостановлено до розыска обвиняемой.

Ранее стало известно, что Элистинский городской суд отменил постановление о розыске президента компании Inteco Management и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом сообщал Эренцен Манжеев–финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора.

Напомним, Батурину объявили в розыск в конце декабря 2019 года в связи с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению Манжеева.

Как заявлял адвокат Дмитрий Савочкин, в ходе судебной тяжбы с братом в Австрии президент Inteco Management утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.

Представитель Батуриной заявлял, что ее розыск связан с действиями структур миллиардера Михаила Фридмана.

Позже суд приостановил производство по данному делу до установления местонахождения Батуриной.



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