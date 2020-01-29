«Форсаж 9». Вышел тизер фильма с Дизелем. Видео

видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства. «Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Алеся Кафельникова выдвинула версию о попытке убийства модели Ксении Пунтус / 12 января
- Московская биржа открылась снижением / 27 января
- «Фонтанка» назвала имена еще двух бойцов ЧВК Вагнера, участвовавших в казни сирийца в 2017 году / 13 декабря
- Индийский инвестор Лакшми Миттал заявил, что впечатлен работой Гончарука на посту премьера / 23 января
- Берри показала сына / 15 января
- Новый кроссовер Hyundai Venue 2020 получил ценник в США / 11 января
- Российская авиация возобновила удары по повстанцам в Сирии / 15 января
- Канада потребовала от США обосновать убийство Сулеймани / 11 января