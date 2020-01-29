В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило свой первый случай заболевания новым коронавирусом из Китая. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

Речь идет о членах одной семьи из китайской провинции Хубэй.

В минздраве отметили, что здоровье пациентов стабильно, они находятся под наблюдением врачей.

В координации с органами здравоохранения правительство ОАЭ приняло необходимые меры предосторожности в соответствии с научными рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения, говорится в сообщении.

Система здравоохранения в стране работает эффективно, минздрав внимательно следит за ситуацией, пишет WAM.

Это первый случай заболевания новым коронавирусом, подтвержденный в странах Ближнего Востока, отмечает Arab News.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января было известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

По состоянию на утро 29 января умерли 132 человека, число заболевших составило 6053 человека, что превышает статистику по атипичной пневмонии, вызванной вирусом в Китае в 2002–2003 годах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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