Стало известно о планах Минкомсвязи дать силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к различным данным россиян.
С соответствующей идеей министр выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».
Согласно предложению министра, к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
В настоящее время, как пишут «Ведомости», доступ к такой информации правоохранительные органы получают только по решению суда. Согласно закону, оперативно-разыскную деятельность могут проводить работники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, таможни и внешней разведки Минобороны.
Кроме того, Шадаев предложил провести цифровизацию госуслуг, в том числе обеспечить гражданам полный доступ к электронной медицинской карте, заменить обычные паспорта на цифровой ID и использование биометрии. По словам Шадаева, цель нововведений – снижение времени, которое житель должен тратить на общение с органами власти.
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Последнее: В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает НСН. Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время мужчина обнаружил сына без признаков жизни. По результатам экспертизы, малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.
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