Доллар и евро ударили по рублю

29.01.2020, 10:07, Разное

Центральный банк России опубликовал последние данные о торгах на Московской бирже. Зарубежные валюты укрепляют свои позиции после недавнего падения.

Утром в среду доллар и евро выросли на пять копеек. Таким образом, курс рубля на сегодня, 29 января, составляет 62,82 за американскую валюту и 69,22 за европейскую.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает НСН. Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время мужчина обнаружил сына без признаков жизни. По результатам экспертизы, малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика