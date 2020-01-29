Доллар и евро ударили по рублю

Центральный банк России опубликовал последние данные о торгах на Московской бирже. Зарубежные валюты укрепляют свои позиции после недавнего падения.
Утром в среду доллар и евро выросли на пять копеек. Таким образом, курс рубля на сегодня, 29 января, составляет 62,82 за американскую валюту и 69,22 за европейскую.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает НСН. Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время мужчина обнаружил сына без признаков жизни. По результатам экспертизы, малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Знаменитая актриса скончалась от рака / 15 декабря
- ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме / 22 января
- Мнение: Фальшивые причины авиакатастроф / 7 января
- «Что-то типа Панина»: сладкие геи оккупировали шоу «Дом-2» / 2 декабря
- Собчак готовится перемывать кости Кокорину и Мамаеву на Первом канале / 18 декабря
- Оспины Сталина / 22 декабря
- Мнение: Белые каски. Южное досье / 31 декабря
- Мнение: Путчистский демонтаж / 24 ноября