Доллар и евро ударили по рублю

Центральный банк России опубликовал последние данные о торгах на Московской бирже. Зарубежные валюты укрепляют свои позиции после недавнего падения.

Утром в среду доллар и евро выросли на пять копеек. Таким образом, курс рубля на сегодня, 29 января, составляет 62,82 за американскую валюту и 69,22 за европейскую.

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Последнее: В Подмосковье мужчина случайно убил своего четырехмесячного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает НСН. Как удалось установить правоохранителям, в июле прошлого года отец подмешал снотворное в бутылочку со смесью и покормил ребенка. Через некоторое время мужчина обнаружил сына без признаков жизни. По результатам экспертизы, малыш умер от острого отравления, сообщает ТАСС.