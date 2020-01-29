Победитель шоу «Голос країни» Ганзера попал в ДТП

Победитель первого сезона шоу «Голос країни» на «1+1» Иван Ганзера попал в аварию. Об этом сообщил 28 января Telegram-канал телеведущей Соломии Витвицкой «Особливе з Соломією».

За рулем находилась жена певца, Ольга. Вместе они ехали на концерт в Полтаву.

«Как объясняет Иван, на дороге их подрезало другое авто, в котором были иностранцы арабской внешности. Ни на русском, ни на украинском они не разговаривали и вели себя достаточно агрессивно. Их машина была зарегистрирована в Макеевке, страховки не имели. Полицию ждали полтора часа, но никто так и не приехал. Поэтому на собственный же концерт не попали, решили самостоятельно ремонтировать авто. «Главное, что все живы и здоровы», – подытожил Иван», – говорится в посте.

Иван Ганзера победил в шоу «Голос країни» в 2011 году. Он был участником команды певицы Дианы Арбениной. У певца проблемы со зрением вследствие родовой травмы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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