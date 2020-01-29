Подозреваемый в убийстве ростовского депутата покончил с собой

Найдено тело подозреваемого в убийстве депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги, вероятно, мужчина покончил с собой, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», – сказала Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.
Мотивом преступления она назвала «личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин для более оперативного расследования убийства направил в Ростовскую область криминалистов из центрального аппарата ведомства и окружного главка.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена были найдены убитыми в собственном доме 28 января.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции «Единая Россия». Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. Калиниченко.
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