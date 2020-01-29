Оставившего детей в Шереметьево мужчину отпустили

Отец оставленных в аэропорту Шереметьево детей после допроса в СК отпущен под обязательство о явке, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области, куда мужчина явился с повинной.

«Он отпущен, у него взято обязательство о явке», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченнцю по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что она хочет забрать детей в новую семью.

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